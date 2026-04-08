Inauguran estación de bomberos en el oriente de Neiva sin terminar aún la obra

Neiva

La subestación de bomberos del oriente de Neiva, entregada de manera protocolaria en agosto de 2025, continúa sin entrar en funcionamiento debido a múltiples falencias en su ejecución. Aunque fue presentada como una obra terminada, al momento de la entrega ya registraba vencimiento contractual desde noviembre de 2024, lo que evidencia serias inconsistencias en su desarrollo.

Según la actual jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, tras asumir el cargo el 1 de agosto de 2025, se encontraron irregularidades como ítems pagados, pero no ejecutados en su totalidad. Entre los casos más críticos figuran componentes estructurales y equipos esenciales, como bombas que, pese a haber sido canceladas por cerca de 200 millones de pesos, no funcionan correctamente.

Según Nancy Trujillo, jefe de la oficina de Gestión de Riesgo, afirmo que “el diagnóstico técnico también reveló deficiencias en la supervisión de la interventoría, responsable de garantizar el cumplimiento legal, técnico y financiero del contrato. Estas fallas habrían permitido modificaciones sin justificación, como cambios en materiales eléctricos, además de omisiones en el control de la ejecución de la obra”.

A pesar de que la actual administración ha documentado más de 700 folios con evidencias y requerimientos formales al contratista y la interventoría, la solución definitiva depende ahora de decisiones jurídicas. Entre las opciones se contemplan la declaratoria de incumplimiento, la caducidad del contrato o la recepción unilateral de la obra por parte del municipio.

Mientras se define el futuro legal del proyecto, la infraestructura continúa deteriorándose. Se han reportado robos, filtraciones de agua, inundaciones y daños estructurales, lo que incrementa el riesgo de que la millonaria inversión, cercana a los 8.263 millones de pesos, termine convirtiéndose en un nuevo elefante blanco en la ciudad.