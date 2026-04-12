Diego Arias se refirió al error de William Tesillo en el clásico Medellín vs Nacional: esto dijo

Independiente Medellín y Atlético Nacional protagonizaron un entretenido Clásico Paisa que terminó con victoria 2-3 para el conjunto Verdolaga, en un partido que se definió en los minutos finales.

El DIM golpeó primero en el compromiso, abriendo el marcador al minuto 3′ con anotación de Daniel Cataño, y al 26’ anoto Daniel Londoño. Sin embargo, Nacional reaccionó rápidamente: al minuto 7 descontó Andrés Sarmiento y al 10’ Juan Rengifo pueso en ventaja a Nacional, dejando un partido abierto desde muy temprano. Cuando todo parecía encaminado al empate, en el tiempo de adición 90+3’, un autogol de José Ortiz le dio la victoria definitiva a Nacional.

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Tras el encuentro, en rueda de prensa, el entrenador Diego Arias entregó sus sensaciones sobre el rendimiento del equipo, destacando la propuesta ofensiva y la actitud durante el clásico:

“Nosotros representamos a un club que nos gusta y sentimos, queremos mostrar una propuesta ofensiva en todos los campos, hoy estábamos de visitante, con varia gente nuestra en el estadio, pero el local era Medellín y creo que todo partido estuvimos al frente, cuando estábamos arriba del marcador con toda la decisión de querer ganarlo, nos enfrentamos a un rival que tiene buenos jugadores, que tiene un gran trabajo hecho por parte de su cuerpo técnico y en algunos momentos por virtud de ellos o algún error que ellos mismos fuerzan, puede suceder que nosotros mismos recibamos el golpe, lo más importante es cómo reaccionamos ante esas situaciones, y hoy ganamos un partido muy complejo y sin duda lo celebramos”.

Además, profundizó en la mentalidad del equipo a lo largo del compromiso:

“Realmente nuestro pensamiento desde el minuto 1 al final era intentar ganarlo, el partido que se hizo un buen primer tiempo, afortunadamente llegó el gol al final, pero se buscó. Nada de lo que sucede en un partido es porque simplemente aparece, realmente la intensidad como competimos al final, atacamos a los espacios que Medellín dejaba en los momentos de pérdida, el carácter de nuestro equipo de los jugadores que estuvieron en campo tenía una intención de ganarlo y para mí se notó desde el primer momento”.

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Por su parte, el defensor William Tesillo también analizó algunos aspectos a mejorar, especialmente en defensa, pese a la victoria:

“Son más errores puntuales que colectivos, somos muy conscientes de eso, somos muy autocríticos, hoy ganamos el partido pero uno se va analizando qué se hizo bien, qué se hizo mal, siempre lo analizamos todo. El fútbol hoy en día, cuando juegas con muchos hombres adelante quedas mal parado atrás, tenemos que tratar de controlar eso, saber cuándo ir al frente, saber controlar la pelota”.