Murió Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, ícono de la flauta de millo y del Carnaval de Barranquilla

La mañana de este sábado 11 de abril se conoció el fallecimiento del maestro Pedro ‘Ramayá’ Beltrán, a los 96 años. El reconocido folclorista se encontraba recluido en la Clínica de la Costa, luego de presentar complicaciones de salud asociadas a una tos. Su partida enluta al folclor y especialmente al Carnaval de Barranquilla, fiesta a la que dedicó gran parte de su vida artística.

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Nacido en 1930 en el departamento de Bolívar, ‘Ramayá’ es considerado uno de los máximos exponentes de la cumbia y de la flauta de millo, instrumento con el que interpretó cumbias, porros y otros ritmos tradicionales del Caribe colombiano.

Su talento lo llevó a ser conocido como el “Rey de la flauta de millo”, dejando una huella profunda en la preservación de la música autóctona.

Su legado también quedó marcado en el Carnaval de Barranquilla, donde fue elegido Rey Momo en el año 2002, acompañando el reinado de María Gabriela Diago. Desde ese escenario reafirmó su papel como embajador de las tradiciones musicales del Caribe y referente cultural para varias generaciones.

“Carnaval de Barranquilla lamenta profundamente el fallecimiento del maestro Pedro “Ramayá” Beltrán, rey Momo del Carnaval de Barranquilla en el año 2002, una de las figuras más representativas de la fiesta y uno de los músicos folclóricos más importantes de la región y el país", fue el mensaje con el que lo despidió Carnaval.

Interpretaciones más conocidas

Entre sus interpretaciones más recordadas se destacan ‘El Mico Ojon’, ‘El Ratón’ y ‘La Rebuscada’, piezas que se convirtieron en clásicos del repertorio folclórico.

Su talento contribuyó a mantener vigente la esencia de la cumbia y consolidó su nombre como uno de los más importantes exponentes del género.