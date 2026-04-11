Paloma Valencia y Sergio Fajardo cuestionan al Gobierno por parranda vallenata en cárcel de Itagüí

La situación en la cárcel de Itagüí sigue causando controversia, luego de que se conocieran detalles sobre los privilegios de los reclusos. Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, calificó lo sucedido como “una vergüenza” y criticó al presidente Gustavo Petro por no tomar medidas efectivas ante las denuncias de lujos y fiestas en este centro penitenciario.

“Un pacto con la criminalidad”

La candidata aseguró que los mismos delincuentes que apoyaron al presidente Petro durante su campaña electoral ahora reciben beneficios y están involucrados en un pacto que, según ella, vincula la criminalidad con el Gobierno. “Estos son los mismos que Petro subió a la tarima y ahora pretenden quitarles las órdenes de captura”, sostuvo.

“Del pacto de la Picota, pasamos al pacto de Itagüí, donde la criminalidad parece ir de la mano con el Gobierno”, añadió.

“El silencio del Gobierno es insostenible”

Por su parte, el exalcalde de Medellín y candidato presidencial, Sergio Fajardo, hizo un llamado al debate, cuestionando el silencio del senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien no se ha pronunciado sobre las fiestas y privilegios de los reclusos.

A través de su cuenta de X, Fajardo destacó que, mientras en el pasado Cepeda y Petro exigían debates sobre temas importantes, ahora que están en el poder, optan por un “silencio total”.

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