Piden explicaciones a la canciller por escándalo del embajador Saade y su chef con vehículo oficial

El representante a la Cámara electo por Colombianos en el Exterior, Alejandro Murcia le envió un derecho de petición a la canciller Rosa Villavicencio, para que determine responsabilidades y responda por el escándalo del embajador del Gobierno Petro en Brasil Alfredo Saade y su “chef”, quien estrelló un vehículo oficial y lo dejó prácticamente en pérdida total.

El hecho sucedió el pasado 29 de marzo, cuando el chef David Leonardo Barrero López, empleado de la empresa AR Maciel Serviços Gerais LTDA y quien brinda sus servicios para el embajador Saade en Brasil, sacó un vehículo oficial de marca Audi sin permiso, estuvo con el todo el día y lo regregó a altas horas de la noche con afectaciones severas.

Los daños incluyen la transmisión, la barra estabilizadora, el radiador, el cárter del motor y los amortiguadores, sumados a las averías de pintura ya mencionadas.

¿Qué le solicitó a la canciller?

El representante Murcia le solicitó a la canciller que explique si el cargo de este chef, se encuentra en como cargo del escalafón del servicio Exterior colombiano o fue vinculado de forma irregular, cuál es su ingreso mensual y si existe en el Manuel de Funciones de la Cancillería, los requisitos y quien tiene la competencia para designarlo.

También, le pide que informe si la Cancillería ha abierto alguna investigación disciplinaria, administrativa o fiscal en relación con los hechos ocurridos, tanto por el uso indebido del vehículo oficial como por la eventural irregularidad en la vinculación del trabajador.

Así mismo, le requiere una respuesta sobre si al embajador Alfredo Saade, le abrieron alguna acción por lo ocurrido.