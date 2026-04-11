Indígenas exigen a la ANT diálogo y advierten minga por fallas en entrega de tierras en el Valle

Las organizaciones indígenas del Valle del Cauca emitieron un comunicado en el que denuncian incumplimientos reiterados por parte de entidades del Gobierno Nacional en materia de tierras y exigen la instalación urgente de un espacio de diálogo.

El pronunciamiento señala que, pese a múltiples gestiones y espacios institucionales adelantados en los últimos años con entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), no se han evidenciado avances concretos en procesos clave.

Entre las principales denuncias, las organizaciones indígenas destacan la falta de respuesta efectiva a solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento y legalización de territorios; la ausencia de avances en compromisos previamente acordados; dilaciones en trámites que afectan su pervivencia física y cultural; y la falta de priorización del Valle del Cauca en la agenda nacional de reforma agraria.

En ese contexto, las autoridades indígenas exigieron la instalación inmediata de la primera sesión ordinaria de 2026 en el marco de la Resolución 1296 de 2024, proponiendo que se realice los días 20 y 21 de abril en Cali, con el fin de abordar de manera prioritaria la situación territorial en el departamento.

Asimismo, solicitaron la presencia de funcionarios nacionales y la definición de compromisos concretos con tiempos y responsables claros. También pidieron evaluar los avances de la mesa de reforma agraria que se viene construyendo con la Gobernación del Valle y otros sectores sociales.

El comunicado advierte que, en caso de no obtener una respuesta oportuna, las organizaciones se declararán en minga permanente, como mecanismo de movilización para la defensa de sus derechos territoriales.

Este pronunciamiento se da en medio de la controversia reciente entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Agencia Nacional de Tierras. En las últimas horas, la gobernadora cuestionó fuertemente a la entidad por la adjudicación de predios en el departamento, luego de que su director, Juan Felipe Harman, afirmara que la falta de articulación y voluntad política en el Valle estaría frenando la recuperación de tierras.

La mandataria rechazó esas declaraciones, asegurando que no corresponden a la realidad de los procesos y que el departamento sí cuenta con un comité de reforma agraria activo. Además, señaló que la entidad estaría entregando tierras a comunidades provenientes de otros departamentos.

En el cierre del comunicado, las organizaciones indígenas reiteraron su llamado al Gobierno Nacional, entidades competentes y organismos de control para atender con urgencia la situación, advirtiendo que la garantía del territorio es fundamental para la existencia de los pueblos originarios.