Capturan a alias ‘Pistolitas’, presunto cabecilla sicarial de ‘Los Costeños’

En un operativo contra el crimen organizado en el departamento del Atlántico, unidades de la Policía Nacional capturaron en Puerto Colombia a Michael Andrés Arrieta, conocido como alias ‘Pistolitas’, señalado como presunto coordinador de sicarios de la estructura criminal ‘Los Costeños’. La diligencia se llevó a cabo mediante registro y allanamiento, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería pieza clave dentro de la organización delictiva, presuntamente encargado de coordinar homicidios selectivos, actividades de extorsión y el control de rentas ilegales en el área metropolitana de Barranquilla. También se le atribuye participación en el recaudo de dinero mediante la modalidad de “gota a gota” y en la intimidación de comerciantes y habitantes para mantener el dominio territorial.

“En una ofensiva nacional contra el crimen organizado del departamento del Atlántico, pero también su ciudad capital, Barranquilla, la Policía Nacional en las últimas horas logró capturar a Michael Andrés Arrieta, un conocido delincuente, cabecilla de sicarios”, señaló el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL.

¿Qué elementos le incautaron?

Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego tipo pistola, cuatro proveedores, munición calibre 9 milímetros y dos teléfonos celulares, los cuales serán analizados por peritos forenses. Según las autoridades, estos elementos serían clave para establecer su rol dentro de la estructura criminal y la coordinación de acciones sicariales.

Alias ‘Pistolitas’ fue enviado a centro carcelario por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.