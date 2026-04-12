Bogotá está lista para un nuevo clásico del fútbol capitalino: horarios y recomendaciones

Millonarios y Santa Fe se enfrentan este domingo por la fecha 16 del campeonato. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Este domingo 12 de abril, Bogotá vivirá una nueva versión del clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe en el estadio El Campín. Se jugará la versión 346 de este encuentro por la jornada 16, del primer semestre.

Ante el encuentro deportivo, la Secretaría de Gobierno desplegará, en puntos estratégicos, equipos de gestores de diálogo y también del programa Goles en Paz, con el propósito de promover la convivencia dentro y fuera del estadio; garantizando también presencia permanente en el Puesto de Mando Unificado.

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Información para la hinchada de Millonarios

Ingreso de elementos de animación: 10:30 a. m.

Apertura de puertas: 11:00 a. m.

Inicio del partido: 2:00 p. m.

Para este partido no habrá ingreso de hinchada visitante.

Seguridad y convivencia