Bogotá está lista para un nuevo clásico del fútbol capitalino: horarios y recomendaciones
Millonarios y Santa Fe se juegan la clasificación en un nuevo encuentro.
Este domingo 12 de abril, Bogotá vivirá una nueva versión del clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe en el estadio El Campín. Se jugará la versión 346 de este encuentro por la jornada 16, del primer semestre.
Ante el encuentro deportivo, la Secretaría de Gobierno desplegará, en puntos estratégicos, equipos de gestores de diálogo y también del programa Goles en Paz, con el propósito de promover la convivencia dentro y fuera del estadio; garantizando también presencia permanente en el Puesto de Mando Unificado.
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Información para la hinchada de Millonarios
- Ingreso de elementos de animación: 10:30 a. m.
- Apertura de puertas: 11:00 a. m.
- Inicio del partido: 2:00 p. m.
- Para este partido no habrá ingreso de hinchada visitante.
Seguridad y convivencia
- Tribunas Occidental y Oriental: los mayores de 5 años, deberán estar en compañía de una persona adulta. Tribunas lateral sur y lateral norte: solo mayores de 14 años.
- Ingreso digital obligatorio: solo se permitirá la entrada con boletas electrónicas dispuestas por el equipo local y la tiquetera. No se aceptarán boletos impresos.
- Objetos prohibidos: se restringirá el ingreso de juegos pirotécnicos de cualquier tipo, elementos de animación con combustible o gas, globos de helio, sustancias psicoactivas, botas para almacenar alcohol, correas con chapa, morrales, linternas láser, armas blancas o de fuego, monedas pegadas, rollos de papel (en la tribuna oriental).
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...