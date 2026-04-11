Ibagué lideró la inflación en marzo con la mayor variación del IPC

Ibagué

En el reciente mes de marzo, Ibagué reportó una variación del 0,99 % en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Fue la ciudad del país con mayor aumento de la inflación de un mes a otro.

En diálogo con Caracol Radio, la economista y exdirectora de Fenalco Tolima, Alba Lucía García, explicó que los sectores que más aumentaron el costo de vida en Ibagué fueron la vivienda y los arriendos, los alimentos frescos y los servicios públicos.

“Si sube la comida, además de la vivienda y los servicios, es una mezcla que claramente afecta a todos los estratos y a todas las personas. Hoy, en los hogares de Ibagué aparece una señal de alerta porque hay presión en los arriendos, en el servicio de aseo, en comunicaciones y en alimentos. Si esas cosas son más caras, pues se va a consumir menos”, señaló la experta.

La variación de Ibagué del 0,99 % llamó la atención, además, por ubicarse muy por encima de la media nacional, que fue del 0,78 %. Para García, debe tomarse como un “termómetro” que advierte sobre un posible aumento repentino en el costo de vida para los ibaguereños.

“Se conocen cuáles son esos productos que hoy están generando mayor inflación. Hay que empezar a trabajar de manera rápida para que no se sienta en el siguiente mes un repunte inflacionario”, argumentó.

Por último, la economista advirtió que el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República podría ayudar a controlar la inflación, aunque sería un efecto a mediano o largo plazo, por lo cual los actores de la sociedad deberán pensar en estrategias a corto plazo.