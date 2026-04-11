Wingo y LATAM extienden medidas para pasajeros con vuelos desde y hacia Bucaramanga

Las aerolíneas Wingo y LATAM extendieron las medidas de protección para los pasajeros con vuelos desde y hacia Bucaramanga, ante las dificultades de movilidad generadas por los bloqueos en el departamento.

Sin embargo, las fechas de aplicación varían según la aerolínea. En el caso de Wingo, las medidas estarán vigentes hasta mañana, domingo 12 de abril, mientras que LATAM las extendió hasta el próximo lunes 13.

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De acuerdo con la información entregada, estas medidas aplican para los viajeros con tiquetes en esas fechas y permiten realizar cambios en los itinerarios sin penalidad.

En el caso de Wingo, los viajeros pueden acogerse a las siguientes opciones:

Reacomodación sin penalidad ni diferencia tarifaria , hasta 10 días después de la fecha original del vuelo.

, hasta 10 días después de la fecha original del vuelo. Reembolso del 100% del valor del tiquete aéreo , para quienes no puedan viajar.

, para quienes no puedan viajar. Gestión de solicitudes a través del call center, en la línea (601) 307 8133.

La decisión se da en un contexto en el que, aunque el Aeropuerto Internacional Palonegro ya retomó operaciones, el acceso a la terminal continúa siendo limitado por los bloqueos en las vías.

En varios casos, los pasajeros han tenido que caminar o buscar transporte alternativo para poder llegar o salir del aeropuerto, lo que ha generado dificultades en la operación de los vuelos.

Las aerolíneas recomiendan a los usuarios verificar el estado de sus itinerarios y gestionar cualquier cambio a través de sus canales oficiales.