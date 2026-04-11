A pie y en moto: así entran y salen pasajeros del aeropuerto de Bucaramanga por bloqueos

Llegar o salir del Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga se convirtió en un recorrido atípico para los ciudadanos en medio de las protestas por la actualización catastral en las vías de acceso.

Aunque la terminal ya está en operación, el principal problema sigue siendo cómo entrar o salir. En el trayecto, los viajeros deben bajarse de los vehículos, caminar con maletas y, en algunos casos, cargar niños en brazos o en coches para lograr llegar a tiempo a sus itinerarios programados.

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En medio del recorrido, muchos optan por tomar motos que los acercan de un punto a otro, para luego continuar nuevamente a pie hasta completar el trayecto.

“En los bloqueos estaban haciendo como retenes. En algunos puntos dejaban pasar personas y motos, en otros solo personas y en otros no dejaban pasar ni motos ni carros. La gente empezó a reclamar porque estaban perdiendo los vuelos”, relató una ciudadana en diálogo con Caracol Radio.

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La situación se presenta tanto para quienes intentan llegar a tomar sus vuelos como para quienes aterrizan en Bucaramanga y deben salir de la terminal, en medio de un bloqueo ubicado en el peaje que conduce al aeropuerto.

Los pasajeros también han reportado cobros entre 20 mil y 50 mil pesos por los trayectos en moto, en una dinámica improvisada para poder movilizarse en medio de las restricciones.

Este panorama refleja cómo, pese a que el aeropuerto ya retomó operaciones, las dificultades en tierra siguen marcando la experiencia de los viajeros en la ciudad.

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Hay que recordar que a esto se suma que las afectaciones en las vías continúan impactando la movilidad en el departamento. En la terminal de transporte de Bucaramanga, la operación sigue reducida y apenas alcanza el 10% de su capacidad.