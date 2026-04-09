Trabajadores de EPS Asmet Salud Armenia exigen cumplimiento de pagos salariales y seguridad social

Armenia

Nuevamente trabajadores de la EPS Asmet Salud llevan a cabo una manifestación nacional por las dificultades que se registran en materia de salarios, seguridad social y la carga laboral.

En la sede norte de la EPS en la ciudad se llevó a cabo la manifestación con pancartas, arengas y música para exigir acciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Precisamente Liliana Londoño quien es la presidenta de Sindisalud Asmet manifestó que los motiva a llevar a cabo el paro es a buscar respuestas claras por parte del empleador frente a la falta de pago de la nómina del mes de febrero y marzo y falta de pago de la seguridad social.

Evidenció que curiosamente les cancelaron en las últimas horas el mes de febrero, pero continúa el retraso en el mes de marzo por lo que fue clara que si no hay compromisos por parte de la agente interventora seguirán en dicha manifestación.

Dijo que otra de las solicitudes está enfocada en que los directivos de la EPS se dirijan a los trabajadores directamente y brinden respuestas claras porque solo han recibido evasivas.

Enfatizó que establecen una mesa de negociación con el fin de que la agente interventora encargada brinde las soluciones para suspender el paro, de lo contrario continuaría el paro hasta el próximo viernes 10 de abril.

Añadió que el impacto para los empleados sobre toda esta situación es gravísimo puesto que algunos no tienen como trasladarse hasta sus oficinas y están asumiendo la carga del empleador, costos del internet y servicios públicos porque deben trabajar desde sus casas.

“También tenemos una afectación en salud mental grave, porque hay una renuncia masiva de empleados teniendo que asumir la carga laboral los que quedan. También tenemos el no pago de la seguridad social. Tenemos empleados con patologías de alto costo, gestantes, niños enfermos que no han sido atendidos por falta de pago", advirtió.

Agregó: “Sumado a esto, la falta de prestación de servicios. Hay una grave situación con la red contratada que se deriva de esta falta de gestión administrativa por parte del empleador. Tenemos la red hospitalaria cerrada, estamos sin medicamentos, no tenemos pañales, suplementos nutricionales y somos nosotros los empleados, los que estamos aquí sentados dándole la cara al usuario sin poder resolver sus problemas de salud. Eso eso es gravísimo para nosotros y nadie nos da respuesta".