Junior y Santa Fe aportan jugadores en el 11 ideal de la jornada 1 de la Copa Libertadores

El equipo ideal de la Copa Libertadores tras la disputa de la primera fecha dejó presencia colombiana, luego de las actuaciones destacadas de jugadores de Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, quienes lograron sumar puntos en el arranque del certamen.

Por el lado del conjunto Cardenal, igualó 1-1 frente a Peñarol en el estadio El Campín, en un partido donde el gran protagonista fue el defensor Emmanuel Olivera. El central abrió el marcador al minuto 20’ tras imponerse en el juego aéreo luego de un tiro de esquina, demostrando su fortaleza en este tipo de acciones. Sin embargo, Santa Fe no logró sostener la ventaja y al minuto 59’ apareció Matías Arezo para decretar el empate definitivo.

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En cuanto al rendimiento individual de Emmanuel Olivera, disputó los 90 minutos del compromiso y dejó cifras destacadas: realizó dos remates, uno de ellos al arco que terminó en gol; completó 30 de 41 pases para una efectividad del 73 %, mientras que en balones largos acertó 11 de 20 (55 %). Además, ganó 5 de 7 duelos aéreos (71 %) y 1 de 4 en el suelo, consolidándose como una de las figuras del partido y de la jornada.

Por su parte, el conjunto Tiburón también tuvo una presentación positiva. Junior de Barranquilla disputó su encuentro en el estadio Jaime Morón León de Cartagena, debido a las remodelaciones del Metropolitano. El equipo abrió el marcador rápidamente al minuto 10’, gracias a un cobro desde el punto penal ejecutado por Teófilo Gutiérrez, mostrando eficacia en los primeros minutos del compromiso. Teófilo realizó 29 pases en donde solo completo 22 (76%), realizo 2 pases largos en donde completó 1 (50%).

De esta manera, los equipos colombianos dejaron buenas sensaciones en el inicio del torneo continental, con actuaciones individuales que ya empiezan a destacar en el panorama internacional.

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