Deportivo Pasto vs Deportes Tolima EN VIVO|Siga el minuto a minuto del partido de la Liga Colombiana

Deportivo Pasto y Deportes Tolima, ambos equipos están peleando en la parte alta de la tabla y con la necesidad de sumar para no perder terreno en la recta final del todos contra todos.

El conjunto nariñense no llega en su mejor momento reciente, ya que no pudo ganar en sus últimos dos compromisos empató 1 y perdió 1, lo que le hizo ceder puntos importantes en la lucha por el liderato. Aun así, Deportivo Pasto se mantiene como uno de los equipos más sólidos del campeonato, con un registro de ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas en 15 jornadas.

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Por su parte, Tolima atraviesa su mejor momento en lo que va del año. El equipo vinotinto y oro viene de empatar sin goles en su debut en la Copa Libertadores ante Universitario, resultado que le permitió extender su racha positiva a ocho partidos sin perder en todas las competiciones ganó 4 y empató 4. Ese rendimiento lo tiene dentro del grupo de los cinco mejores equipos del torneo, siendo además uno de los que menos ha perdido en la liga ganó 7, empató 6 y perdió 2.

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