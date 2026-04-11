“Debe responder por las muertes”: Fico arremete contra Petro por crisis de la Nueva EPS

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente Gustavo Petro protagonizan un nuevo cruce por la crisis en el sistema de salud en Colombia.

El mandatario local advitió a través de su cuenta en X que los servicios de urgencias en Medellín operan entre el 150% y el 250% de su capacidad, mientras miles de usuarios, especialmente de la Nueva EPS y otras entidades intervenidas, estarían quedándose sin atención por falta de pago.

En su publicación el alcalde fue enfático al responsabilizar al Gobierno Nacional por las consecuencias de la crisis.

“Esto es una crisis humanitaria, hoy el gobierno Petro está incumpliendo una orden judicial, se burlan de la justicia. Con la salud y la vida de la gente no se juega. Petro usted deber responder por las muertes ocasionadas por la crisis de salud”, señaló Gutierrez además de solicitar la intervención de los entes de control.

A través de la misma red social, el presidente Petro cuestionó los señalamientos del alcalde de Medellín.

“Más bien usted respóndame, señor Fico, por qué el indicador de quejas por mal servicio sobre el número de usuarios es más alto en Sura, no intervenida, y en Savia Salud que en Nueva EPS”, indica la publicación en X.

Crisis de la salud en Antioquia

La falta de pago de las EPS ha generado graves afectaciones en el sistema de salud en Antioquia.

Debido a la mulitimillonaria deuda, el hospital Alma Máter de Antioquia suspendió los servicios a los afiliados de la Nueva EPS cancelando 485 citas y suspendiendo programas domiciliarios. Por el mismo motivo, la clínica Cardio Vid también informó la suspensión de la atención médica.

Desde la Gobernación de Antioquia hicieron un llamado al Gobierno Nacional para buscar una solución urgente ante el riesgo de más de un millón de afiliados en el departamento, ante una deuda que asciende a los 5.9 billones de pesos.