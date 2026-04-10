Gobernación de Antioquia pide al gobierno aclarar quién será el representante legal de Nueva EPS

Antioquia

La Gobernación de Antioquia expresó su preocupación por la actual incertidumbre sobre quién será el representante legal de la Nueva EPS, debido al número de afiliados que tiene en el departamento, que superan el millón de personas, ya que no hay un direccionamiento administrativo.

La preocupación fue elevada por la Secretaría de Salud de Antioquia, que le hizo dos solicitudes urgentes al gobierno nacional; una es que se delegue con urgencia el representante legal y si esta continuará o no intervenida.

“Tenemos una deuda en el alma máter, uno de los hospitales más importantes del departamento, de cerca de cincuenta y cuatro mil millones de pesos. Esto ha llevado a que se suspendan los servicios, afectando no solamente un poco más de cuatrocientas citas ya programadas, sino también a cerca de mil pacientes que tienen medicina en casa y que son pacientes crónicos de alto costo que están viendo afectados no solamente sus condiciones de bienestar, sino también poniendo en riesgo la vida de estos”, secretario de Salud de Antioquia (E).

El funcionario manifestó que actualmente la deuda de la Nueva EPS a los prestadores de salud en Antioquia asciende a los 5.9 billones de pesos, lo que pone en riesgo a los afiliados.