¿Cuántos colores debe tener una moto para tener tarjeta ‘multicolor’? Esto dice la ley

Una de las características que identifican a un vehículo en el país y que, de hecho, va debidamente registrada en la tarjeta de propiedad es el color. Este es una parte esencial para el reconocimiento de cada automotor e, incluso, está estipulado dentro del Código Nacional de Tránsito, en donde se explica la normativa para, entre otras cosas, cambiarlo o modificarlo.

Por ello, en Caracol Radio le contamos todo lo que debe saber al respecto del color en los vehículos que transitan en Colombia, entre ellos las motos, y cuando es considerado multicolor.

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¿Cómo se realiza el cambio de color de un vehículo en Colombia?

El artículo 49 del Código Nacional de Tránsito explica que “cualquier modificación o cambio en las características que identifican un vehículo automotor, estará sujeto a la autorización previa por parte de la autoridad de tránsito competente y deberá inscribirse en el Registro Nacional Automotor”.

¿Hay categoría multicolor?

Pues bien, lo cierto es que no, en la normativa colombiana no existe la categoría multicolor para una moto u otro tipo de vehículo.

El Ministerio de Transporte explicó en su página web, puntualmente, que “ no existe disposición legal ni reglamentaria que defina el término ‘multicolor’ como una categoría válida para el registro del color de un vehículo automotor”.

Lo que sí deja en claro la cartera es que los vehículos en el país pueden tener registrados un máximo de tres colores, siendo el primero el más predominante.

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En la normativa de Licencia de Tránsito de un vehículo se “establece que debe registrarse el color predominante del vehículo, permitiéndose como máximo la inclusión de tres colores”.

Entonces, ¿cómo solicitar la tarjeta en caso de que se considere que su moto o vehículo tiene más de un color?

En este caso no se trata, como tal, de una tarjeta diferente en donde se diga que su moto o vehículo es ‘multicolor’, pues esto no existe, sino que el proceso es el mismo que se hace cuando usted va a cambiar el color del automotor. Allí usted registra los tres colores que puede llegar a tener.

Según el Ministerio de Transporte, este es el paso a paso para usted solicitar el cambio de color:

“Cuando el usuario se encuentre adelantando el trámite, sea de forma presencial o virtual, el Organismo de Tránsito requerirá la solicitud de cambio de color en la que se especifique el nuevo color del vehículo y en donde deben adjuntarse la respectiva imagen del código QR; o certificación expedida por el fabricante, ensamblador importador del vehículo, o improntas donde se registren los guarismos de identificación como el número de motor, serie o chasis o VIN. Es obligatorio el cambio de color cuando se produce el cambio de servicio de público a particular en el caso de vehículo tipo taxi”, dicen.

¿Y cuándo puede haber multa en caso de vehículos o motos que tienen dos o 3 colores?

Según la normativa del MinTransporte, estos son los casos en los que un vehículo, como una moto, con 2 o 3 colores, puede ser multado:

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Colores predominantes diferentes a los registrados en la licencia de tránsito. Se entenderán predominantes los colores no registrados si impiden observar los registrados, o si su área cubierta es superior a aquellos, pues solo en tal caso ameritan ser mencionados en la licencia de tránsito.

Se entenderán predominantes los colores no registrados si impiden observar los registrados, o si su área cubierta es superior a aquellos, pues solo en tal caso ameritan ser mencionados en la licencia de tránsito. Ausencia de alguno de los colores descritos en la licencia de tránsito o imposibilidad de apreciarlo.

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