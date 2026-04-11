Orca murió por ataque de tiburones en playas de Moñitos, concluyen expertos de la CVS en Córdoba. Foto: CVS

Montería

Veterinarios y biólogos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) concluyeron la evaluación técnica y científica del cetáceo varado en el litoral del municipio de Moñitos, arrojando resultados que apuntarían a un violento evento de depredación como causa principal de la muerte del animal.

El espécimen fue identificado como una hembra juvenil de Orcinus orca, nombre científico de la orca, encontrada sin vida en zona costera, Córdoba.

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Según el informe técnico, “el individuo registró una longitud total de 2,18 metros, con una altura máxima de cuerpo de 8 centímetros, medidas que confirman que se trataba de un ejemplar en etapa juvenil de desarrollo”.

“Durante la evaluación macroscópica del espécimen, los expertos documentaron tres heridas de alta gravedad distribuidas principalmente en la región lateral y posterior del cuerpo. Las lesiones, caracterizadas por patrones semicirculares y desgarros en tejidos blandos, son compatibles con mordeduras de tiburón”, destacaron las autoridades ambientales.

“El informe señala además la mutilación parcial de la aleta caudal, así como laceraciones profundas y extensas en la aleta dorsal. Ante la severidad de las heridas, los especialistas no descartan que el ataque pudo haberse producido tanto en estado agónico del animal como de manera posterior a su muerte, en lo que constituiría un evento de carroñerismo de alta intensidad”, agregaron.

Sin evidencia de intervención humana:

De acuerdo con lo establecido por la CVS, “un hallazgo relevante del proceso fue la ausencia de signos de interacción antrópica directa. Los expertos no encontraron cortes por herramientas ni evidencias de enmallamiento en redes de pesca, descartando así la acción humana como factor determinante en la muerte del individuo”.

Finalmente, la CVS informó que “los profesionales destacaron que el registro de Orcinus orca en esta zona del Caribe colombiano constituye un evento poco frecuente y de especial relevancia científica, pues aporta información valiosa sobre la presencia y distribución de cetáceos en la región”.