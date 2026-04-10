Autoridades ambientales investigan la muerte de una orca en playas de Moñitos, Córdoba

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) informó que activó su protocolo de atención tras reportarse el varamiento de un cetáceo —perteneciente al orden de las ballenas, orcas y delfines— en las playas del municipio de Moñitos, Córdoba.

Un equipo de veterinarios expertos y biólogos se encontrarían en el lugar adelantando las diligencias necesarias para identificar las causas del probable deceso del animal.

“Es frecuente que estos animales, aunque son de aguas más frías, también lleguen a las aguas más cálidas del mar Caribe. Se pueden encontrar escenarios en los cuales se presentan pescas incidentales, es decir, que estos se enredan en mallas de pesca mar adentro. También puede deberse al ataque de otros animales o la proliferación de infecciones como virus y bacterias en el animal que pueden producir su deceso, pero eso lo determinaremos de manera científica”, expresó el subdirector de Gestión Ambiental de la CVS, Albeiro Arrieta.

“Una vez realizado este procedimiento, estaremos informando nuevamente, cuáles fueron las causas. Sin embargo, las recomendaciones a las personas que se encuentran en el sector es no acercarse al animal, no manipularlo, debido a que este puede tener una carga contaminante de virus, bacterias, hongos y pueden ser perjudiciales para los seres humanos”, agregó.