Comité Intergremial de Santander rechaza bloqueos y alerta pérdidas económicas
Los gremios advierten que las protestas ya están afectando la movilidad, el abastecimiento y la actividad productiva en el departamento.
Presidenta del Comité Integremia de Santander, María Juliana remolina.
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Los bloqueos que se mantienen en varias vías de Santander ya están pasando factura a la economía del departamento.
Así lo advirtió el Comité Intergremial, que rechazó las protestas en las carreteras y alertó por las pérdidas que empiezan a sentir empresas y negocios.
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Más allá de la discusión por la actualización catastral, lo que preocupa al sector productivo es el efecto inmediato: la dificultad para movilizar mercancías, trabajadores y servicios en un territorio que depende de sus conexiones viales para sostener su actividad económica.
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En la práctica, esto significa retrasos en entregas, problemas de abastecimiento y menores ingresos para distintos sectores, desde el comercio hasta la industria.
“Las pérdidas económicas de los diferentes sectores son muy grandes, entendemos, reconocemos y respetamos el legitimo derehco a la protesta, pero estas acciones vulneran y atentan directamente a la econonomía en la región. Es supremamente grave lo que está pasando”, expresó la Presidenta del Comité Integremia de Santander, María Juliana remolina.
El llamado de los gremios es a que se prioricen soluciones que permitan recuperar la movilidad, sin que la situación escale a un punto en el que las afectaciones económicas sean más difíciles de revertir.
También advierten que, si los bloqueos se prolongan, el impacto podría ampliarse a más sectores y afectar la dinámica regional, teniendo en cuenta que Santander es un punto clave de conexión con otras zonas del país.