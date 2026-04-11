Aplazan concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga por bloqueos de vías en Santander

El concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga no se realizará este sábado 11 de abril como estaba previsto. Los bloqueos en varias vías de Santander terminaron afectando la logística del evento y obligaron a aplazar la presentación.

El show hacía parte de la gira El Último Regreso Tour, con la que el artista viene recorriendo distintas ciudades. Bucaramanga estaba incluida dentro de esa agenda, pero las condiciones en las carreteras impidieron que tanto el cantante como parte de su equipo de producción pudieran llegar a tiempo.

A esto se suma que muchos asistentes también tuvieron dificultades para desplazarse hacia la ciudad, en medio de los cierres y restricciones en corredores clave del departamento.

Pese a que el evento ya estaba listo para su realización, la situación en las vías terminó impactando directamente el desarrollo del concierto.

A través de sus redes sociales, el artista se refirió a lo ocurrido y explicó que la decisión responde a problemas de orden público y movilidad en la región.

“Con mucha tristeza, han anunciado que mi esperado concierto de esta noche en Bucaramanga no se podrá realizar debido a problemas de orden público en las carreteras y aeropuertos del departamento de Santander, me voy de Colombia con la esperanza de regresar pronto con una nueva fecha reprogramada”.

De acuerdo con la información entregada, el evento será reprogramado y se anunciará una nueva fecha próximamente.

En cuanto a la boletería, se confirmó que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Además, quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero a través de los canales autorizados.