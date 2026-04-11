“Que me los denuncien ya mismo”: Petro sobre alcaldes que pongan predial elevado a campesinos

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro reaccionó al Paro Nacional por los avalúos catastrales, advirtiendo que los concejos municipales deben poner los impuestos prediales con las tasas más altas a los más ricos, y las tasas más bajas a los menos ricos.

Esto evitaría, según el mandatario, que los alcaldes y concejales impongan impuestos prediales exagerados a las personas propietarias en los estratos 1,2 y 3 o a los campesinos y pequeños y medianos propietarios de tierras rurales.

Petro insistió en que no se puede permitir que “ricachos” usen a los campesinos de “carne de cañón” para evitar pagar impuestos a los municipios.

Por el contrario, lo que dice el presidente es que los hacendados deben “pagarle predial a los municipios para que el agua potable, educación, la salud y las vías locales sean mejores”.

Además, pidió que los alcaldes que pongan alto impuesto predial a los campesinos sean denunciados.

“Alcalde que con el concejo, ponga mucho impuesto predial a los campesinos para desalojarlos y entregarle la tierra a terratenientes, que me los denuncien ya mismo, violan el acuerdo de paz y perturban el orden público y pueden salir de su puesto”.

El presidente fue enfático en su intención de evitar que el impuesto predial se vuelva una herramienta para que “candidatos hacendados, grandes hoteleros, sociedades portuarias, condominios de ricos, grandes empresas se queden con la tierra y la propiedad de la gente trabajadora”.

En cuanto al destino del impuesto predial, Petro es tajante: “Ni un peso del predial va a la nación, todo se va al municipio”.

Insistió en pedir a los concejos municipales que aprueben acuerdos en los que los de menos ingresos paguen un menor valor por el impuesto predial, y los grandes terratenientes paguen una mayor cantidad, en aras de que se financien las necesidades de los municipios como agua potable, educación, salud, y vías.