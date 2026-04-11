Ataque con explosivos deja tres policías heridos en Ragonvalia, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró en el municipio de Ragonvalia, en Norte de Santander, donde tres uniformados de la Policía resultaron gravemente heridos tras la activación de artefactos explosivos.

Según la información preliminar, cuatro policías se movilizaban en dos motocicletas realizando labores de patrullaje por el sector de la última cancha del municipio, cuando fueron sorprendidos por la detonación de dos explosivos instalados en la zona.

En el hecho resultaron heridos el subintendente William Hernando Pinto Rojas, el patrullero Julio César Quiñones Paz y la patrullera Karen Paola Sánchez Ospino, quienes fueron auxiliados y trasladados de inmediato al centro médico, donde permanecen bajo atención debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido para establecer responsabilidades y determinar el grupo armado que estaría detrás de este nuevo ataque en el departamento.