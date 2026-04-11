América de Cali hace oficial el parte médico de Darwin Machis y Mateo Castillo

América de Cali encendió las alarmas tras su debut internacional ante Macará en la primera jornada de la Copa Sudamericana, luego de que dos de sus jugadores presentaran molestias físicas que obligaron al cuerpo técnico a realizar modificaciones durante el compromiso.

El equipo dirigido por David González sufrió especialmente en el aspecto físico, producto de la intensidad del partido y las condiciones del juego en territorio ecuatoriano. Durante el encuentro, Darwin Machís tuvo que pedir el cambio tras presentar molestias musculares, lo que encendió las primeras alertas. Posteriormente, ya en el segundo tiempo, Mateo Castillo no pudo continuar en el compromiso debido a un problema físico, convirtiéndose en la segunda modificación obligada del equipo por lesión.

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Estas bajas representan un reto importante para América de Cali en el arranque de la competencia internacional y también en el torneo local, donde el equipo deberá ajustar su plantilla para mantener el rendimiento en ambos frentes mientras espera la recuperación de sus jugadores.

En el comunicado de America de Cali

Santiago de Cali, 10 de abril de 2026

América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general las novedades médicas tras el compromiso ante Macará en la fecha 1 de la fase de grupos de la CONMEBOL

Sudamericana:

Darwin Machis: presentó una contractura muscular de isquiotibiales. Se esperará la evolución en las próximas 48-72 horas.

presentó una de isquiotibiales. Se esperará la evolución en las próximas 48-72 horas. Mateo Castillo: sufrió un trauma en la rodilla izquierda con impresión diagnóstica de esguince grado 1. Se realizarán imágenes

diagnósticas en la ciudad de Cali.

Los mantendremos informados.

Cordialmente,

América de Cali S.A

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En cuanto a los tiempos estimados de recuperación, Darwin Machís podría estar fuera de las canchas entre una y dos semanas, dependiendo de cómo evolucione la contractura muscular. Mientras tanto, Mateo Castillo tendría un tiempo de incapacidad aproximado de dos a cuatro semanas, considerando que los esguinces de grado 1 suelen requerir reposo y rehabilitación progresiva.