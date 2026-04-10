VIDEO del accidente de tránsito frente a la Embajada de EE.UU.: ¿qué sucedió?

Sobre las 6:00 a.m. de este viernes, 10 de abril, se registró un grave accidente de tránsito, que dejó como saldo 2 personas fallecidas. El siniestro vial ocurrió en la carrera 50 con Avenida Esperanza en sentido norte- sur, justo en frente de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

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De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Salud, un motociclista se estrelló con una persona que se movilizaba en una bicicleta. El hombre que iba en la moto falleció de manera inmediata, mientras que el ciclista fue trasladado a la Clínica Colombia, pero falleció en el centro asistencial.

Más tarde se conoció que el conductor, que iba en la moto de placas UHL04H, era un señor identificado como Fernando Escarraga de la Dirección de Protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación y quien se desempeñaba como escolta del vicefiscal general, Gilberto Guerrero.