Muere escolta de vicefiscal en medio de un accidente de transito en el occidente de Bogotá

En la mañana de este viernes, 10 de abril, se presentó un accidente en la carrera 50 con Avenida Esperanza en sentido norte- sur, justo en frente de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, y en el que fallecieron dos personas.

Según con el informe de la Secretaria de Movilidad el accidente ocurrió sobre las 6 de la mañana donde un motociclista chocó contra una persona que se movilizaba en bicicleta.

De acuerdo con la información, el conductor de la moto de placas UHL04H, fue identificado como Fernando Escarraga de la Dirección de Protección y asistencia de la Fiscalía General de la Nación y quien se desempeñaba como escolta del vicefiscal general, Gilberto Guerrero.

Por su parte, el ciclista de 58 años fue trasladado a la Clínica Colombia, pero falleció en el centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas.

Más de 160 personas han muerto por accidentes viales en Bogotá este año: hay un incremento del 13%

La siniestralidad vial en Bogotá tiene a las autoridades en alerta. En las últimas horas, la Secretaría Distrital de Movilidad presentó unas cifras desalentadoras. Entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, 162 personas han perdido la vida en las vías, lo que significa un incremento del 13 %, es decir, 18 personas más que en el mismo período de 2025.

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Los motociclistas, con el 44%, son el actor vial que más está muriendo en las vías de Bogotá. Seguidos están los peatones (38%), ciclistas (14%) y usuarios de vehículos de cuatro o más ruedas (4%). En el caso de los peatones, el 58% de las víctimas fatales se concentran en adultos mayores, lo que evidencia su vulnerabilidad.