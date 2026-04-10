Tren de la Sabana atropelló a una mujer en el norte de Bogotá: esto se sabe

Se presentó un grave accidente de tránsito en la tarde de este jueves en la localidad de Usaquén que involucra un Tren de la Sabana y un peatón.

El hecho se registró hacia las 5:38 p.m. sobre la avenida carrera 9 con calle 188, donde una mujer fue arrollada por el tren y quedó herida.

Al lugar llegó una unidad de tránsito y una ambulancia para atender la emergencia y trasladar a la mujer lesionada a un centro médico. El tren paró inmediatamente luego del siniestro vial.

De acuerdo con versiones en redes sociales, el siniestro se produjo cuando una mujer en la zona se cruzó en el carril en donde se movilizaba el tren y al parecer no tuvo tiempo de reaccionar arrollándola en el punto.

La víctima fue atendida rápidamente por paramédicos que llegaron a este punto y se desconoce el estado de salud de esta persona.