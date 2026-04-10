Sorprenden en Ibagué a un integrante del Clan del Golfo con un fusil AK-47

Ibagué

Como Jeffer Danilo Ossa Chimbaco, conocido con el alias de “Álvaro”, fue identificado el joven de 19 años a quien sorprendieron con un fusil AK-47 y municiones en la vía que conduce de Ibagué hacia El Espinal, en el corregimiento Buenos Aires.

El joven, al parecer, haría parte de la estructura criminal “Edwin Román Velázquez Valle” del Clan del Golfo, con injerencia en el suroeste antioqueño. De acuerdo con la información recopilada, sería presuntamente hombre de confianza de alias “Luis”, integrante de dicha organización criminal.

Según las investigaciones preliminares, el detenido completaba más de un año vinculado a esta estructura criminal y provenía del municipio de Betulia, Antioquia, movilizándose en una motocicleta XTZ 150 con destino hacia la ciudad de Neiva, Huila.

En el sector de Buenos Aires, en Ibagué, una patrulla de Policía sorprendió una motocicleta abandonada a un costado del corredor vial, situación que llamó la atención de los uniformados.

“Al inspeccionar el sector y verificar los alrededores, los uniformados observaron a un hombre oculto en una zona boscosa, por lo que procedieron a su abordaje e identificación. Durante el registro practicado a sus pertenencias, le hallaron en su poder un fusil Mini Drako AK-47, junto con dos proveedores y 60 cartuchos calibre 7.62”, detalló el coronel Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana.

Tras su captura, Ossa Chimbaco manifestó pertenecer al Clan del Golfo, pero, según él, pretendía someterse a la justicia, entregando el fusil como una supuesta muestra de su intención, versión que es investigada por las autoridades.

Por ahora, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Posteriormente, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.