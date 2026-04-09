Liberales del Tolima anuncian su apoyo a la campaña de Iván Cepeda

Tolima

En las últimas horas, la mayoría de los principales dirigentes del Partido Liberal en el Tolima viajaron a Bogotá para encontrarse con Iván Cepeda y anunciar su respaldo a su candidatura presidencial. Esto, pese a la intención del presidente del partido, César Gaviria, de respaldar la campaña de Paloma Valencia.

En el Congreso de la República, el candidato Cepeda recibió la visita del presidente del Concejo de Ibagué, el concejal Javier Mora; los diputados Julio Morato y Carlos Reyes; el exrepresentante a la Cámara Ángel María Gómez; y el exsenador Mauricio Jaramillo, hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. También se sumó al encuentro Juan Fernando Cristo, dirigente del partido En Marcha, quien ya había anunciado su apoyo a Cepeda.

En diálogo con Caracol Radio, el concejal Javier Mora aseguró que Cepeda es quien representa los principios e historia del Partido Liberal y con quien dialogaron sobre la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la paz.

“Uniéndonos a esta alianza que coincide, sin dudas, con lo que es ser liberal y con las ideas liberales que han transformado a Colombia a lo largo de su historia. Esas ideas las encarna hoy Iván Cepeda. Es una persona con la tranquilidad, la serenidad, la experiencia y la ética para guiar este país por la senda del cambio y profundizar los cambios que viene haciendo el presidente Gustavo Petro”, detalló Mora.

El concejal, al igual que los demás dirigentes liberales del Tolima que asistieron al encuentro con Cepeda, espera que Gaviria los deje en libertad para elegir al candidato de su preferencia.

“Somos conscientes de que, desde la dirigencia del Partido Liberal, por parte del doctor César Gaviria, se busca llevar al partido hacia la derecha, algo completamente contrario a la historia y filosofía del Partido Liberal. Hay personas que están en el partido sin entender lo que significa ser liberal. Esperamos que se dé libertad para estar donde estén las ideas liberales”, señaló.

Por último, Mora aseguró que Gaviria “está completamente desconectado del sentir nacional”, lo que se ve reflejado en la falta de candidato un propio del Partido Liberal para la Presidencia, al igual que ocurrió en 2022.

De otro lado, la otra vertiente liberal en el Tolima, que lidera la hoy representante a la Cámara, Olga Beatriz González, también ha mostrado su preferencia por la campaña de Iván Cepeda.