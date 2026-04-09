¿Cuándo regresa la misión Artemis 2 de la Nasa a la Tierra? Fecha, hora y dónde verlo en Colombia

Vista de la Tierra desde la cápsula Orión y tripulación de la Misión Artemis 2. Fotos: NASA

La cápsula Orión de la Misión Artemis 2 regresará este viernes, 10 de abril, a la Tierra, aunque lo hará con un amerizaje, una maniobra de aterrizaje controlado en el océano Pacífico, cerca a la costa de California, Estados Unidos.

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De esta manera, la tripulación del programa Artemis 2, comandada por Reid Wiseman, regresará al planeta a las 8:07 de la noche, según la hora de verano del Este de EEUU. Es decir, a las 7:07 de la tarde hora colombiana.

¿Cómo se desarrollará el amerizaje de la cápsula Orión?

La directora de Aterrizaje y Recuperación de la Nasa, Liliana Villareal, explicó a detalle cómo se realizará esta última fase de la misión Artemis 2.

“Lo más desafiante de la misión para nosotros es esperar el amerizaje después de que el vehículo entre a la atmósfera (…). Nuestro equipo ha estado desarrollando el equipo de apoyo terrestre, el marco conceptual de las operaciones y los procedimientos para garantizar el éxito”, dijo.

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Mencionó también que, al ingresar a la atmósfera, la cápsula Orión mantendrá a la tripulación a salvo a una velocidad de casi 25.000 millas por hora (más de 40.000 kilómetros por hora).

Así se llevará a cabo el amerizaje de la cápsula Orión de la Misión Artemis 2. Foto: NASA Ampliar Así se llevará a cabo el amerizaje de la cápsula Orión de la Misión Artemis 2. Foto: NASA Cerrar

Posteriormente, se activará el sistema de 11 paracaídas, lo que ayudará a desacelerar la cápsula hasta una velocidad de 20 millas por hora (32 kilómetros por hora).

Así se llevará a cabo el amerizaje de la cápsula Orión de la Misión Artemis 2. Foto: NASA Ampliar Así se llevará a cabo el amerizaje de la cápsula Orión de la Misión Artemis 2. Foto: NASA Cerrar

Explicó que a alrededor de 60 millas (más de 96 kilómetros) de la Costa de California se completará el amerizaje.

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“Una vez sea seguro acercarse a la cápsula, los helicópteros y un equipo de buzos de la Marina, junto con el equipo líder de operaciones en aguas abiertas de la Nasa, se dirigirán a ella. Evaluarán el entorno para asegurarse que no haya peligros presentes”, dijo.

Así se llevará a cabo el amerizaje de la cápsula Orión de la Misión Artemis 2. Foto: NASA Ampliar Así se llevará a cabo el amerizaje de la cápsula Orión de la Misión Artemis 2. Foto: NASA Cerrar

Finalmente, cuando se estabilice la cápsula, saldrá la tripulación en una balsa inflable que se pondrá al lado de la escotilla de la Orión.

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Ya en tierra, los tripulantes que hicieron historia con la Misión Artemis 2 pasarán a revisión médica, donde los evaluarán y serán llevados al Centro Johnson.

¿Dónde ver el regreso de la Misión Artemis en Colombia?

Las personas en Colombia y en el exterior pueden ver la transmisión de la Nasa a través del YouTube de Caracol Radio.

Además, desde la Nasa informaron que transmisión del regreso de la cápsula Orión podrá verse a través de varias plataformas como:

NASA+

Amazon Prime

Apple TV

Netflix

HBO Max

Discovery+

Peacock

Roku

Además, confirmaron que la transmisión irá hasta que la tripulación ayude a salir a la tripulación de la cápsula Orión.

¿Quiénes componen la misión Artemis II de la NASA?

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA es integrada por:

El comandante Reid Wiseman

Victor Glover , astronauta de la NASA

, astronauta de la NASA Christina Koch , astronauta de la NASA

, astronauta de la NASA Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

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