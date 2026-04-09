¿Cuándo regresa la misión Artemis 2 de la Nasa a la Tierra? Fecha, hora y dónde verlo en Colombia
La operación de amerizaje de la cápsula Orión de la Misión Artemis 2 está lista para regresar a la Tierra a los tripulantes que vieron el lado oscuro de la Luna.
La cápsula Orión de la Misión Artemis 2 regresará este viernes, 10 de abril, a la Tierra, aunque lo hará con un amerizaje, una maniobra de aterrizaje controlado en el océano Pacífico, cerca a la costa de California, Estados Unidos.
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De esta manera, la tripulación del programa Artemis 2, comandada por Reid Wiseman, regresará al planeta a las 8:07 de la noche, según la hora de verano del Este de EEUU. Es decir, a las 7:07 de la tarde hora colombiana.
¿Cómo se desarrollará el amerizaje de la cápsula Orión?
La directora de Aterrizaje y Recuperación de la Nasa, Liliana Villareal, explicó a detalle cómo se realizará esta última fase de la misión Artemis 2.
“Lo más desafiante de la misión para nosotros es esperar el amerizaje después de que el vehículo entre a la atmósfera (…). Nuestro equipo ha estado desarrollando el equipo de apoyo terrestre, el marco conceptual de las operaciones y los procedimientos para garantizar el éxito”, dijo.
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Mencionó también que, al ingresar a la atmósfera, la cápsula Orión mantendrá a la tripulación a salvo a una velocidad de casi 25.000 millas por hora (más de 40.000 kilómetros por hora).
Posteriormente, se activará el sistema de 11 paracaídas, lo que ayudará a desacelerar la cápsula hasta una velocidad de 20 millas por hora (32 kilómetros por hora).
Explicó que a alrededor de 60 millas (más de 96 kilómetros) de la Costa de California se completará el amerizaje.
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“Una vez sea seguro acercarse a la cápsula, los helicópteros y un equipo de buzos de la Marina, junto con el equipo líder de operaciones en aguas abiertas de la Nasa, se dirigirán a ella. Evaluarán el entorno para asegurarse que no haya peligros presentes”, dijo.
Finalmente, cuando se estabilice la cápsula, saldrá la tripulación en una balsa inflable que se pondrá al lado de la escotilla de la Orión.
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Ya en tierra, los tripulantes que hicieron historia con la Misión Artemis 2 pasarán a revisión médica, donde los evaluarán y serán llevados al Centro Johnson.
¿Dónde ver el regreso de la Misión Artemis en Colombia?
Las personas en Colombia y en el exterior pueden ver la transmisión de la Nasa a través del YouTube de Caracol Radio.
Además, desde la Nasa informaron que transmisión del regreso de la cápsula Orión podrá verse a través de varias plataformas como:
- NASA+
- Amazon Prime
- Apple TV
- Netflix
- HBO Max
- Discovery+
- Peacock
- Roku
Además, confirmaron que la transmisión irá hasta que la tripulación ayude a salir a la tripulación de la cápsula Orión.
¿Quiénes componen la misión Artemis II de la NASA?
La tripulación de la misión Artemis II de la NASA es integrada por:
- El comandante Reid Wiseman
- Victor Glover, astronauta de la NASA
- Christina Koch, astronauta de la NASA
- Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...