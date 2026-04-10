Procuraduría pide negar pérdida de investidura a dos concejales de Medellín

Medellín, Antioquia

La Procuraduría solicitó al Consejo de Estado negar la pérdida de investidura de los concejales de Medellín Damián Pérez Arroyave y Andrés Felipe Rodríguez Puerta, al considerar que no se configuró la causal de incompatibilidad alegada en la demanda.

El concepto fue emitido por el procurador judicial administrativo, dentro del proceso que cuestiona la participación de los cabildantes en la Junta Metropolitana del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) mientras ejercen funciones como concejales del Distrito.

No se probó administración de tributos

El Ministerio Público concluyó que no se demostró que el AMVA administre tributos del Distrito de Medellín, condición necesaria para configurar la causal de incompatibilidad señalada en la demanda.

“No se ha probado que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una institución que administra tributos del Distrito de Medellín”, señala el documento.

Según el análisis, aunque el Distrito transfiere recursos al AMVA, estos corresponden a la sobretasa ambiental, que no es un tributo municipal sino una renta propia de las áreas metropolitanas.

Sobretasa ambiental no es impuesto municipal

El concepto precisa que la sobretasa ambiental, aunque se calcula sobre el impuesto predial, pertenece a las áreas metropolitanas y no al municipio o distrito.

Por tanto, la administración de esos recursos por parte del AMVA no implica que esté administrando tributos del Distrito de Medellín, lo que descarta la incompatibilidad planteada.

Interpretación restrictiva de la sanción

La Procuraduría recordó que la pérdida de investidura es una sanción de carácter estricto, por lo que las causales deben interpretarse de manera restrictiva.

En ese sentido, advirtió que no basta con que exista transferencia de recursos, sino que debe probarse que la entidad administra directamente tributos del ente territorial, lo cual no ocurrió en este caso.

Solicitud al Consejo de Estado

Con base en estos argumentos, el Ministerio Público pidió al alto tribunal denegar las pretensiones de la demanda, al no encontrarse acreditados los elementos necesarios para declarar la pérdida de investidura de los concejales.

“La parte demandante no demostró objetivamente que incurrieron en la causal de pérdida de investidura”, concluye el concepto.