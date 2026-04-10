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10 abr 2026 Actualizado 15:27

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Paulina Dávila protagoniza ‘Santita’ junto a Gael García y rompe estereotipos de la discapacidad

La actriz colombiana coprotagoniza la nueva serie de Netflix junto a uno de los intérpretes mexicanos más conocidos.

Paulina Dávila protagoniza ‘Santita’ junto a Gael García y rompe estereotipos de la discapacidad

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La productora y actriz colombiana, Paulina Dávila, espera cautivar a toda Latinoamérica con la nueva serie ‘Santita’ de Netflix, la cual protagoniza junto al múltiple nominado al Óscar y ganador del Globo de Oro, Gael García Bernal.

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Paulina, quien protagonizó ‘Qué viva la música’ y recientemente participó en la serie de ‘Chespirito’, interpreta a María José Cano, una mujer que, a raíz de un accidente, queda en condición de discapacidad.

‘Santita’ se estrena el próximo 22 de abril de 2026 y está dirigida por el colombiano Rodrigo García (’Familia’, ‘Las locuras’), y para hablar de esta nueva producción, Paulina Dávila estuvo hablando con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio.

En desarrollo.

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