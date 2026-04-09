Rodaje internacional en Cartagena dinamiza la economía local

Cartagena se consolida como epicentro de la producción cinematográfica internacional con el rodaje de “Hal”, una película de origen estadounidense dirigida por el reconocido cineasta Mark Williams, creador de la exitosa serie de Netflix Ozark y director de producciones como Venganza implacable (2020) y Luz negra (2022).

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Este importante proyecto cinematográfico cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Comisión Fílmica Colombia, y se beneficia del incentivo CINA, alcanzando una inversión total en el país de $10.616.819.927 pesos colombianos (aproximadamente 2,7 millones de dólares). De este total, la producción dejará en Cartagena un impacto económico directo estimado en $1.520 millones de pesos (cerca de 400 mil dólares), dinamizando sectores clave como el hotelero —con más de 10 días de alojamiento contratados—, transporte, alimentación y servicios logísticos.

La producción, liderada por Jaguar Bites S.A.S. con apoyo local de Fixer Pro S.A.S., se desarrolla del 6 al 14 de abril de 2026 y cuenta con un equipo de producción de más de 350 personas, de las cuales el 50% corresponde a mano de obra local, generando empleo directo para al menos 150 habitantes de Cartagena. Además, involucra a más de 100 extras y figurantes, así como a 10 proveedores locales.

El rodaje se lleva a cabo en diversas locaciones de la ciudad, más allá del Centro Histórico, como el barrio El Laguito, la Ruta 90 y el Colegio Ceibal en Bayunca, mostrando al mundo nuevas geografías urbanas y rurales del territorio.

Como parte del proceso, se ha desarrollado un trabajo articulado con las comunidades, garantizando compensaciones económicas y sociales. En cada locación donde se realizan grabaciones se establecen acuerdos con los residentes, incluyendo retribuciones económicas directas. Asimismo, se adelantan acciones de impacto social como la dotación de un comedor infantil en el Colegio Ceibal y la vinculación activa de habitantes de sectores como Bayunca y El Laguito en la producción.

Este rodaje es posible gracias al Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales (PUFAC), una herramienta implementada en 2025 que centraliza y simplifica los trámites necesarios para grabar en espacios públicos, optimizando tiempos, reduciendo costos y facilitando la articulación institucional.

Para su implementación, se ha contado con la articulación entre distintas entidades y dependencias de la Alcaldía de Cartagena, como IPCC, DATT, Gerencia de Espacio Público y Movilidad, entre otras, que han trabajado de manera coordinada para garantizar el desarrollo adecuado del rodaje en aspectos como movilidad, seguridad, uso del espacio público, acompañamiento territorial y relacionamiento comunitario.

“Estamos emocionados de que Cartagena sea el escenario de este importante proyecto cinematográfico. La industria audiovisual es clave para el desarrollo económico y cultural de la ciudad, y seguiremos trabajando para fortalecerla”, expresó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó: “Desde la Comisión Fílmica seguimos comprometidos en atraer producciones internacionales, fortalecer el talento local y garantizar procesos responsables y sostenibles con nuestras comunidades”.

La filmación de “Hal” marca un hito para Cartagena al ser la primera producción en beneficiarse del PUFAC, consolidando a la ciudad como un destino competitivo para la industria audiovisual internacional. Este proyecto no solo impulsa la economía local, sino que también proyecta la riqueza cultural, social y paisajística de Cartagena ante el mundo.

Cartagena continúa posicionándose como un escenario estratégico para el cine global, abriendo nuevas oportunidades para su gente y fortaleciendo su desarrollo económico y cultural.