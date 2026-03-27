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La singular trayectoria del actor colombiano Ricardo Leguízamo en el éxito de Netflix “Clanes”

Ricardo Leguízamo, actor colombiano con una trayectoria de 35 años en teatro, cine y televisión, se ha convertido en una figura destacada en la escena internacional, especialmente por su papel de Macario en la serie de Netflix “Clanes”.

Leguízamo, quien se formó en el Estudio Corazza para la Actuación, ha vivido una vida itinerante que lo ha llevado por Madrid, Colombia y México, acumulando experiencias y acentos que hoy enriquecen su versatilidad actoral.

Su viaje comenzó a los 18 años, cuando se mudó a Madrid para estudiar en la escuela fundada por Juan Carlos Corazza. Tras 12 años en la capital española, regresó a Colombia, donde desarrolló su carrera durante 9 años. Posteriormente, pasó siete años en México y ahora lleva seis años de vuelta en Madrid.

Actualmente, Leguízamo es parte del elenco de “Clanes”, una producción de Vaca Films para Netflix. En esta serie interpreta a Macario, el jefe de un grupo de mafia colombiana y narcotraficante. La primera temporada de “Clanes” se estrenó hace tres años, y la segunda temporada, que se rodó hace cinco meses, ha tardado casi tres años en producirse.

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