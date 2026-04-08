De nuevo un grupo armado robó dos vehículos de carga en la vía Panamericana entre Cauca y Nariño

Patía, Cauca | Dos vehículos de carga fueron hurtados en la vía Panamericana, en el sur del departamento, en hechos que mantienen en alerta a transportadores y autoridades.

De acuerdo con la policía del departamento del Cauca, el primer caso se registró en el sector de La Lupa, jurisdicción del municipio de El Patía, donde hombres que se identificaron como integrantes de un grupo armado interceptaron un camión tipo niñera que transportaba varios vehículos nuevos.

Los sujetos, fuertemente armados, obligaron al conductor a desviarse hacia zona rural. Horas después, el automotor fue ubicado, pero sin la carga.

En un segundo caso, en el mismo municipio, delincuentes interceptaron un camión con electrodomésticos y lo hurtaron, tras obligar al conductor a descender.

El secretario de Gobierno del municipio, Óscar Piamba, rechazó lo sucedido y advirtió que la situación de seguridad en este corredor vial, que comunica el suroccidente del país, se ha salido de control.

“Esta vía se convirtió en una ruta peligrosa. Los esfuerzos que se vienen realizando no han sido suficientes para evitar que estos hechos continúen, pese a los operativos adelantados por la Fuerza Pública”, señaló el funcionario.

Piamba insistió en la necesidad de una intervención articulada con el Gobierno Nacional para enfrentar la problemática.

“Hemos solicitado una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, transportadores y comerciantes, porque esta situación requiere acciones urgentes, contundentes y coordinadas”.

De acuerdo con Colfecar, en lo corrido de 2026 se han registrado al menos 13 hechos de inseguridad en este corredor, entre ellos 10 hurtos con retención de conductores, dos homicidios y un ataque con explosivos.

En esta zona del Cauca tiene presencia la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.