En la vía Panamericana del Cauca fue incautado un fusil AK-47 y abundante munición

El material incautado y el detenido quedaron a disposición de la autoridad competente. Crédito: Policía Nacional.

Piendamó - Cauca

El Departamento de Policía Cauca informó que logró un golpe al tráfico de armas de fuego en la vía Panamericana donde fue capturado un individuo portando un arma de largo alcance y material de guerra. Se investiga si los elementos incautados tendrían como destino grupos armados ilegales que operan en la región.

El operativo de la seccional de tránsito se desarrolló en el corredor internacional a la altura del municipio de Piendamó. Ahí un sujeto fue sorprendido transportando en doble fondo de un automotor un fusil AK 47, un proveedor y más de mil cartuchos calibre 7.62, munición de alto poder.

El comandante de Policía coronel Gerson Bedoya señaló que se trató de un golpe significativo al tráfico de armas de fuego en la región.

El capturado quedó a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial, donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo.

Las autoridades investigan para determinar si este armamento tenía como destino final los grupos armados ilegales que mantienen injerencia en el norte del Cauca y el sur del país.