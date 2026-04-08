Cerrada la vía Chusacá - Sibaté por accidente de tránsito: una persona muerta y tres heridas Foto: suministrada.

En horas de la mañana de este miércoles 8 de abril, se presentó un grave accidente de tránsito en la vía Chusacá-Sibaté en el departamento de Cundinamarca.

Este accidente involucró el choque de cuatro vehículos: tres motocicletas y un furgón en la troncal San Miguel cerca al sector donde están ubicadas las bodegas del D1.

De acuerdo con el reporte de Bomberos, este siniestro causó la muerte de una persona y tres más resultaron lesionados.

La emergencia es atendida por personal de Bomberos Voluntarios de Sibaté, ambulancias y Alcaldía de Sibaté. La Policía se encuentra en el punto a la espera de que llegue un equipo de criminalística.

Accidente de tránsito en Bogotá también deja una persona muerta

Simultáneamente también ocurrió un fatal accidente de tránsito en en Bogotá. Este hecho se presentó en la diagonal 60 con carrera 21 entre dos motocicletas que deja también una persona muerta.

Las autoridades de tránsito realizaron el cierre del perímetro y fue asignado un grupo de criminalística para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo.