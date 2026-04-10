Maestros de danza serán becados tras alianza entre IPCC y Universidad de San Buenaventura

Cartagena vive un momento sin precedentes para su sector cultural con el lanzamiento del Diplomado en Formación y Creación de Proyectos Dancísticos.

Este programa, que representa un hito histórico para la ciudad, nace de una alianza estratégica entre el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Universidad de San Buenaventura (USB) con el fin de dignificar la labor de los artistas que han mantenido viva la tradición dancística del Distrito.

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La Universidad de San Buenaventura, como principal actor académico, abrirá formalmente el proceso de inscripciones este viernes, 10 de abril, a través de sus plataformas institucionales. El diplomado tendrá una duración de 120 horas de inmersión total, durante las cuales los maestros y bailarines fortalecerán sus competencias en gestión cultural, pedagogía y herramientas tecnológicas aplicadas a la creación.

Como un aporte fundamental a la democratización de la educación superior, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IPCC y en conjunto con la USB, entregará 25 becas que cubrirán el costo total de la formación para los seleccionados. Este beneficio garantiza que el talento local acceda a una certificación de alta calidad sin barreras económicas, marcando el inicio del camino hacia la profesionalización académica de los artistas de la danza en la ciudad.

“Hoy estamos cumpliendo una promesa de honor con nuestros artistas del movimiento. No se trata solo de un curso, es el reconocimiento oficial de la academia a décadas de sacrificio y arte en nuestras comunidades”, expresó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó que este proyecto conjunto con la Universidad de San Buenaventura permite fortalecer la capacidad instalada del sector. “Buscamos que nuestros maestros no solo brillen en el escenario, sino que tengan las herramientas técnicas para liderar sus propios proyectos y pedagogías con el respaldo de un sello universitario”, afirmó Espinosa.

En este mismo sentido, la academia resaltó la estructura pedagógica diseñada para los gestores culturales de la ciudad. “La Alcaldía Distrital y el IPCC, en alianza con la Universidad de San Buenaventura, abren esta oferta académica diseñada específicamente para los líderes de la danza. A través de una metodología participativa y experiencial de 120 horas, los maestros cursarán módulos que van desde el entrenamiento técnico y los fundamentos del lenguaje corporal hasta la producción y gestión de proyectos escénicos, cerrando con un montaje y puesta en escena que valida su inmenso talento”, aseguró Shirley Martínez Sousa, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura.

Las inscripciones estarán disponibles en el portal web de la Universidad de San Buenaventura. Los interesados deben acreditar su residencia en Cartagena y contar con una trayectoria comprobable de 10 años en el sector de la danza para acceder a este beneficio histórico que busca cerrar la brecha de formación en las artes escénicas de Cartagena.