“Lo amenazó el entonces viceministro Luis Edmundo Suárez”: abogado del testigo clave del caso Mi-17

UNIDAD INVESTIGATIVA

En entrevista con el Noticiero del Mediodía y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, el abogado Juan Pablo Botero, defensor del exasesor del Ministerio de Defensa Diego Manrique, se refirió a la decisión de su cliente de convertirse en el primer imputado por el escándalo de los helicópteros Mi-17 en colaborar con la justicia.

Botero aseguró que su cliente fue amenazado por el exviceministro Luis Edmundo Suárez para que suscribiera los documentos que favorecieron a la firma estadounidense Vertol Systems Company.

“Fue fruto de amenazas contra su vida y su integridad física, tanto la de él como la de su familia, la comisión de ese delito que está siendo investigado y en el cual funge como imputado”, dijo el abogado.

El defensor contó que su cliente decidió colaborar con la justicia luego de enfrentarse a la imputación de cargos. En virtud de su acuerdo con la Fiscalía, Manrique ha entregado chats y otro tipo de evidencias.

Botero fue enfático en que su cliente participó en un esquema ilegal de favorecimiento a Vertol por las amenazas que padeció y no por algún interés económico.

Finalmente, aclaró que las cuatro personas que la Fiscalía mencionó -durante la audiencia de principio de oportunidad- como “conocedores directos” de las irregularidades en el contrato de los Mi-17 no fueron formalmente vinculadas al proceso, aunque sí podrían ser testigos.