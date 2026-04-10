Listos los recursos para la compra de botes para seguridad de la Ciénaga Grande de Santa Marta/ Gobernación del Magdalena.

Magdalena

En el desarrollo del Consejo Extraordinario de Seguridad que se adelanta en la Primera División del Ejército, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciaron las primeras conclusiones del encuentro.

Se confirma la asignación de recursos a través de Fonsecon para la adquisición de botes destinados al Ejército Nacional. Esta dotación permitirá el patrullaje permanente en la Ciénaga Grande, donde la ausencia de movilidad acuática había facilitado el accionar de grupos armados ilegales en los pueblos palafitos.

Con estas embarcaciones, el Ejército Nacional tendrá capacidad de reacción real en la ‘Zona Gris’, protegiendo a nuestros pescadores y cortando las rutas del narcotráfico.

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Asimismo, se pone sobre la mesa del Consejo la priorización del proyecto SIES (Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad) de Zona Bananera. Este plan contempla los estudios, diseños y puesta en funcionamiento de un circuito cerrado de televisión de última tecnología en los puntos más vulnerables del Magdalena.

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