ANT aprueba 126.000 hectáreas para pueblos indígenas en la Amazonía y el Pacífico

La Agencia Nacional de Tierras —ANT—, avanza en la ampliación y constitución de resguardos indígenas en Guaviare, Nariño, Guainía y Vichada. Ahora, con la formalización de más territorios que beneficiarán a más de 5.000 personas, garantizando la protección del territorio en regiones estratégicas del país.

El subdirector de Asuntos Étnicos de la ANT, Olinto Rubiel Mazabuel, explicó este nuevo paso de la Reforma Agraria: “En nuestro Consejo Directivo número 128 aprobamos 126.000 hectáreas para tres resguardos indígenas: en San Juan de Minisiare, ubicado en Guainía y Vichada, por constitución; en El Itilla, Guaviare, y en Gran Sábalo, Nariño, por ampliación. Esto beneficia a 1.345 familias”.

Estas decisiones responden a solicitudes históricas de las comunidades, algunas con más de 20 años de trámite, consolidando acciones sin precedentes en materia de acceso a la tierra.

De esta manera, en la Amazonía se constituirá el resguardo San Juan de Minisiare, del pueblo Piapoco, con más de 33.000 hectáreas, beneficiando a 28 familias en los municipios de Barrancominas y Cumaribo, y fortaleciendo su permanencia en un territorio clave para la conectividad ecológica entre los Andes y la Amazonía.

En el caso del resguardo El Itilla, ubicado en el municipio de Calamar, se ampliarán más de 92.000 hectáreas, sumándose a un área previamente formalizada de 8.720 hectáreas. Esto permitirá beneficiar a 42 familias de pueblos indígenas de la familia Tukano Oriental.

En Nariño, el resguardo El Gran Sábalo suma 174 nuevas hectáreas a un territorio ya formalizado de más de 56.000 hectáreas, impactando a 1.275 familias del pueblo Awá (del Pacífico colombiano).

Estas acciones permiten fortalecer el control territorial de las comunidades, frenar la expansión de la frontera agropecuaria y consolidar procesos de restauración y conservación ambiental liderados por los pueblos indígenas, que históricamente han protegido estos ecosistemas a través de sus prácticas culturales y sistemas de conocimiento propio.