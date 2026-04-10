JEP ratifica que empresa contratista de Ecopetrol, no tiene investigaciones por paramilitarismo

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que la empresa contratista de Ecopetrol ( INEMEC S.A.S) no tiene procesos abiertos ni investigaciones relacionadas con el paramilitarismo. Esta certificación se emitió luego de revisar los registros judiciales y documentales de la entidad.

Según la información oficial, la compañía y su representante legal solicitaron esta verificación después de que surgieran versiones que los relacionaban con posibles vínculos con grupos armados ilegales.

Sin embargo, tras el análisis realizado por la JEP, no se encontró ninguna evidencia que indicara investigaciones en curso contra ellos dentro de esa jurisdicción.

“La respuesta fue contundente señalando que no existía investigación alguna dentro de ese organismo, el representante pidió ser reconocido como víctima del conflicto por las extorsiones de las que fue víctima por los grupos paramilitares”, dijo la JEP.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz, esta revisión incluyó bases de datos judiciales y sistemas de monitoreo, donde tampoco se hallaron registros que comprometieran a la compañía ni a su representante.

A propósito de este caso, Dorain Celis Celis, representante legal de la compañía solicitó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reconocimiento de su caso, “como víctima del conflicto armado dentro del Caso 8, subcaso Magdalena Medio, relacionado con los crímenes presuntamente cometidos por el Estado con el apoyo de grupos paramilitares”.