Grave denuncia de presunto acoso sexual contra el alcalde Mikhail Krasnov que hace concejal de Tunja

"él empezaba a abrir una caja de preservativos y decía, aquí alcanza para todas", Laura Silva.

Tunja

Durante una sesión en el Concejo Municipal de Tunja, la concejal Laura Silva Roldán hizo unas graves denuncias sobre presuntos comportamientos indecorosos del alcalde, Mikhail Krasnov a quien también señaló maltratos físicos contra su compañera permanente, Sara Catalina Pedraza.

“Quiero que hoy dejemos un poquito la hipocresía porqué a Mikhail Krasnov, ex alcalde de la ciudad, se le desaparecieron milagrosamente todas las denuncias de acoso sexual que había tenido en la Universidad, (UPTC) durante sus 14 años de trabajo y presuntamente lo hizo una persona que le daba un poco de miedo denunciar. Lo vieron agrediendo también a Sara en una de las fiestas que hizo en la Alcaldía”.

Contó un episodio que al parecer era frecuente al ingresar al despacho de Krasnov.

“Aunque esto no es decoroso decirlo, quiero decirlo. A veces llegaba uno al despacho donde había varias secretarias y una presente porque ustedes no estaban y él empezaba a abrir una caja de preservativos y decía, aquí alcanza para todas o llegaba uno a un espacio con dos o tres personas y él decía, literal, me la chupas”.

Pidió la concejal Laura Silva que las mujeres y otras personas que hayan sido víctimas de este tipo de tratos del alcalde de Tunja denuncien.

“Ojalá, las personas que han sufrido los ataques y violencias de Mikhail Krasnov denuncien. Hoy que se está victimizando con su cacerolazo y así vamos a ver quiénes han sido las víctimas de este señor”.