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09 abr 2026 Actualizado 17:53

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Política

Habilitan paulatinamente el sistema SITAC: usuarios se quejan por continuidad de fallas en servicio

Usuarios aseguran que el sistema sigue presentando inconsistencias.

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No paran los problemas con los trámites para los pasaportes, ante la caída global de la plataforma SITAC, que desde el pasado 6 de abril presenta inconsistencias e inconvenientes que han afectado a usuarios de los consulados de Madrid, Barcelona, Miami, Orlando y Nueva York.

Pero en Colombia, también han afectado a los ciudadanos, pues en Medellín, Cali y Bogotá no paran las quejas por afectaciones en los trámites del sistema.

Sin embargo, cerca de las 10 de la mañana de este jueves, en la oficina de pasaportes del centro de Bogotá, comenzaron a rehabilitar los servicios de la plataforma, que está siendo intervenida técnicamente para resolver las interrupciones e intermitencias presentadas en las últimas horas.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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