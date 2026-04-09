Habilitan paulatinamente el sistema SITAC: usuarios se quejan por continuidad de fallas en servicio

No paran los problemas con los trámites para los pasaportes, ante la caída global de la plataforma SITAC, que desde el pasado 6 de abril presenta inconsistencias e inconvenientes que han afectado a usuarios de los consulados de Madrid, Barcelona, Miami, Orlando y Nueva York.

Pero en Colombia, también han afectado a los ciudadanos, pues en Medellín, Cali y Bogotá no paran las quejas por afectaciones en los trámites del sistema.

Sin embargo, cerca de las 10 de la mañana de este jueves, en la oficina de pasaportes del centro de Bogotá, comenzaron a rehabilitar los servicios de la plataforma, que está siendo intervenida técnicamente para resolver las interrupciones e intermitencias presentadas en las últimas horas.