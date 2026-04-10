En el departamento del Quindío, hay normalidad en la atención en la oficina de pasaportes

Armenia

En el Quindío, hay normalidad en la atención en la oficina de pasaportes a pesar de los problemas a nivel nacional con la plataforma.

Sebastian Cañon director de la oficina de pasaportes de la gobernación del Quindío explicó “la oficina de pasaportes del departamento del Quindío en estos momentos viene operando en total normalidad, en su horario habitual de 7:30, 12:30 y de 2 a 4:30. No hemos tenido ningún contratiempo de fondo que no nos permita atender a la ciudadanía.

Y agregó “Cabe aclarar que esta semana sí hubo desde la plataforma a nivel nacional unas intermitencias en virtud de un posible ataque cibernético que tuvieron en la plataforma de la cancillería. Sin embargo, ellos activaron todo su protocolo de ciberseguridad sin poner en riesgo la base de datos de todos los ciudadanos. Ya a hoy la situación se encuentra subsanada, por lo cual la oficina viene operando con su total tranquilidad.

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El funcionario subrayó “el llamado que hoy también le queremos hacer a la ciudadanía es que no caigamos de pronto en las histerias colectivas que muchas veces se generan a través de las redes sociales, que se acerquen directamente a las comunicaciones que emitamos desde el gobierno del Quindío, o en este caso desde el Gobierno Nacional”

“hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado al respecto y que una vez en este caso lleguen algún tipo de cambio o algún tipo de servicio que tengamos que comunicarles a los ciudadanos, lo vamos a hacer de manera expedita y con el fin de que todos puedan acceder a ese servicio que ofrecemos desde el gobierno departamental” dijo el director de la oficina de pasaportes.