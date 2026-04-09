Crisis en el sistema de pasaportes genera preocupación en Colombia

La Oficina de Pasaportes amplió el plazo hasta el 30 de enero para completar el proceso y no perder el primer pago.

En Colombia se vive una crisis en la expedición de pasaportes que ha causado largas filas, retrasos y preocupación entre los ciudadanos. Según expertos, esta situación ha sido relacionada con decisiones tomadas por el Gobierno en la contratación del nuevo modelo para la producción de pasaportes.

Ante esto, la Procuraduría General de la Nación solicitó suspender los pagos del contrato mientras el caso es revisado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de una acción popular que busca analizar si el proceso se realizó correctamente.

Recordemos que este nuevo modelo comenzó a implementarse el 1 de abril de 2026, pero desde el inicio se ha reportado fallas en los sistemas y dificultades para atender a los usuarios y ha impedido que muchas personas puedan obtener su pasaporte a tiempo.

Según el abogado experto en derecho internacional Víctor Bernal, uno de los principales problemas fue la forma en que se eligió a la empresa encargada.

“Cuando se prescinde de la competencia y se elige directamente a un contratista sin estudios previos suficientes, lo que se genera es un modelo frágil desde su origen. Lo que estamos viendo hoy es la manifestación de ese problema estructural”, dijo el abogado.

Además, señaló que en la Procuraduría hubo improvisación en la implementación del modelo, falta de planeación. Además, asegura que estas decisiones han contribuido a la actual crisis, como en fallas técnicas y retrasos en la expedición de documentos.

“El pasaporte no es un trámite cualquiera”: Víctor Bernal

Según el abogado, experto en derecho internacional, asegura que el pasaporte no es un trámite cualquiera y es un instrumento que habilita el ejercicio de los derechos fundamentales.

“Cuando el Estado falla en garantizar su expedición, lo que está en juego es el cumplimiento de obligaciones esenciales frente a los ciudadanos”, señaló Bernal, quien participa en el proceso como coadyuvante de la demanda.

Por ahora, las autoridades esperan que las decisiones tomadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sean claves para determinar el futuro del sistema de pasaportes y evitar que se sigan afectando los derechos de los ciudadanos.