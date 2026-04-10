Empresas de transporte en Bogotá han suspendido la venta de tiquetes por el paro nacional

En las últimas horas, varias vías de Colombia se han visto afectadas por cuenta de un paro nacional. Las manifestaciones, por supuesto, han perjudicado la movilidad en distintos departamentos. Por esa razón, desde la Terminal de Transporte de Bogotá se está enviando una alerta.

De acuerdo con la Terminal, durante este viernes, 10 de abril, se han reportado afectaciones en la operación de varias rutas hacia los departamentos de Boyacá, Santander y la Costa Caribe, debido a los bloqueos viales que se presentan en medio del paro nacional.

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Algunas empresas transportadoras suspendieron la venta de tiquetes hacia destinos como Bucaramanga, Barbosa, Aguachica y Cartagena, entre otros. En el caso de Cúcuta, las rutas se mantienen activas, pero están siendo despachadas por vías alternas a través de Málaga, lo que podría impactar los tiempos de viaje.

Debido a esta compleja situación, la Terminal de Transporte de Bogotá está recomendando a los usuarios verificar previamente con las empresas transportadoras la disponibilidad de tiquetes, así como las condiciones de cada recorrido, antes de dirigirse a las sedes.

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“Pese a la situación, la venta de tiquetes hacia otros destinos y los servicios comerciales dentro de las tres sedes: Salitre, Norte y Sur, continúan operando con normalidad, incluyendo restaurantes, servicios bancarios y otros establecimientos”, dice la Terminal.