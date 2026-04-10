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10 abr 2026 Actualizado 13:59

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Bogotá

Delincuentes se camuflaban como habitantes de calle para robar establecimientos en Bogotá

Es de resaltar que estos ciudadanos tenían anotaciones por hurto y tráfico de estupefacientes.

Capturados por robo a establecimiento comercial

Capturados por robo a establecimiento comercial

Capturados por robo a establecimiento comercial

Gracias al monitoreo de cámaras de vigilancia, uniformados de la Policía de la localidad de Barrios Unidos lograron la captura de siete delincuentes que se hacían pasar por habitantes de calle para robar establecimientos comerciales.

Los seis capturados de nacionalidad extranjera y un colombiano fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Puede leer: Vuelve y juega: dejan libres a tres delincuentes que habían hurtado un camión en Puente Aranda

En lo que va corrido del 2026, la Policía Metropolitana ha logrado la captura de más de 9.324 personas por diferentes delitos y una reducción del 66% en el hurto a comercio con 1.818 casos menos en comparación con el 2025.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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