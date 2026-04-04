Ladrones robaron 4 vehículos de alta gama de un taller del Siete de Agosto: ya fueron recuperados

La inseguridad en Bogotá sigue siendo un reto para las autoridades debido a la gran cantidad de hurtos que se reportan cada día en la capital del país. En las últimas horas, unos delincuentes se robaron 4 vehículos de alta gama de un taller ubicado en el Siete de Agosto.

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Luego de que se conociera la denuncia por el hurto de estos vehículos, la Policía Nacional realizó lo más pronto posible un operativo en la localidad de Rafael Uribe y logró la recuperación de todos los carros. Es importante mencionar que los ladrones quedaron grabados en cámara.

Según se ha podido establecer, varias personas en horas de la madrugada ingresaron a este local y hurtaron 2 automóviles y 2 camionetas que estarían avaluadas en aproximadamente 1.000 millones de pesos. Los carros eran de marca BMW y Mercedes Benz.

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Una vez que se conoció este hecho, se desplegaron por Bogotá diferentes planes de control con el fin de lograr su ubicación. Gracias a esto, la Policía pudo ubicar a los delincuentes y recuperar los vehículos en diferentes parqueaderos y en vía pública de los barrios Molinos, Palermo y Claret.

Los automóviles ya fueron entregados a sus propietarios. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier hecho de inseguridad e invita a denunciar hurtos en la capital del país.