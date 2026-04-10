Definen ruta para sanear hospitales de Sucre y revertir el proceso de Fusión

En el Hospital de San Marcos se llevó a cabo la reunión preparatoria para la mesa que

Sincelejo

El Ministerio de Salud y la Gobernación de Sucre establecieron los pasos para avanzar de manera articulada en la recuperación del sistema hospitalario de Sucre. Entre los acuerdos se definieron acciones para lograr el saneamiento financiero de los hospitales y avanzar hacia la reversión del actual proceso de Fusión.

“Hay un gran propósito y es sacar este proceso adelante entre todos, que nuestros hospitales estén al día, que nuestro personal de salud reciba oportunamente sus salarios y que se garanticen condiciones dignas para la prestación del servicio, y eso es lo más importante”, afirmó la gobernadora Lucy García.

En el encuentro participaron el viceministro Jaime Urrego, la Dirección de Prestación de Servicios del Ministerio de Salud, funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, el Hospital Universitario de Sucre y diputados de la Asamblea.

Según la mandataria, uno de los puntos clave es que la finalización del proceso de Fusión debe hacerse de la mano del Ministerio, tal como se creó, pero con mayor agilidad para acelerar la recuperación hospitalaria.

La gobernadora lideró la mesa de trabajo desde el Hospital Regional de San Marcos, integrando al personal asistencial y administrativo, a quienes invitó a ser parte del nuevo camino que el Departamento inicia con el Ministerio.

“Los empleados del Hospital estamos felices por este nuevo camino que comienza, que busca mejorar la salud de los sucreños y nuestra condición laboral. Lo más importante es que este proceso lo está liderando la gobernadora de la mano con nosotros y con el Ministerio de Salud”, señaló Diana María Calderón Jiménez, enfermera del centro asistencial.

El cierre del encuentro dejó claro que existe un propósito común por la recuperación de la red hospitalaria de Sucre. “Estamos unidos en ese camino, confiamos en la palabra del ministro y, desde el departamento, haremos todo lo que nos corresponde para lograrlo”, concluyó la gobernadora.